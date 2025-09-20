XSwap Treasure (XTT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00121966 24 timer høy $ 0.00127008 All Time High $ 0.00307663 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.72% Prisendring (1D) +0.72% Prisendring (7D) +16.08%

XSwap Treasure (XTT) sanntidsprisen er $0.00126276. I løpet av de siste 24 timene har XTT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00121966 og et toppnivå på $ 0.00127008, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XTT er $ 0.00307663, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XTT endret seg med +0.72% i løpet av den siste timen, +0.72% over 24 timer og +16.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XSwap Treasure (XTT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.50M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.77M Opplagsforsyning 1.18B Total forsyning 1,403,981,830.7064643

Nåværende markedsverdi på XSwap Treasure er $ 1.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XTT er 1.18B, med en total tilgang på 1403981830.7064643. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.77M.