$0.00126276
$0.00126276
+0.70%1D
XSwap Treasure (XTT) Live prisdiagram
XSwap Treasure (XTT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00121966
$ 0.00121966
24 timer lav
$ 0.00127008
$ 0.00127008
24 timer høy

$ 0.00121966
$ 0.00121966

$ 0.00127008
$ 0.00127008

$ 0.00307663
$ 0.00307663

$ 0
$ 0

+0.72%

+0.72%

+16.08%

+16.08%

XSwap Treasure (XTT) sanntidsprisen er $0.00126276. I løpet av de siste 24 timene har XTT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00121966 og et toppnivå på $ 0.00127008, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XTT er $ 0.00307663, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XTT endret seg med +0.72% i løpet av den siste timen, +0.72% over 24 timer og +16.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XSwap Treasure (XTT) Markedsinformasjon

$ 1.50M
$ 1.50M

--
--

$ 1.77M
$ 1.77M

1.18B
1.18B

1,403,981,830.7064643
1,403,981,830.7064643

Nåværende markedsverdi på XSwap Treasure er $ 1.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XTT er 1.18B, med en total tilgang på 1403981830.7064643. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.77M.

XSwap Treasure (XTT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på XSwap Treasure til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på XSwap Treasure til USD ble $ +0.0002752703.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på XSwap Treasure til USD ble $ +0.0008934407.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på XSwap Treasure til USD ble $ +0.000683424404502877.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.72%
30 dager$ +0.0002752703+21.80%
60 dager$ +0.0008934407+70.75%
90 dager$ +0.000683424404502877+117.97%

Hva er XSwap Treasure (XTT)

XDC Launchpad, XTT is the native token of XDC Launchpad & it's the farming rewards for XSwap Protocol project.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

XSwap Treasure (XTT) Ressurs

Offisiell nettside

XSwap Treasure Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XSwap Treasure (XTT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XSwap Treasure (XTT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XSwap Treasure.

Sjekk XSwap Treasureprisprognosen nå!

XTT til lokale valutaer

XSwap Treasure (XTT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XSwap Treasure (XTT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XTT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om XSwap Treasure (XTT)

Hvor mye er XSwap Treasure (XTT) verdt i dag?
Live XTT prisen i USD er 0.00126276 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XTT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XTT til USD er $ 0.00126276. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XSwap Treasure?
Markedsverdien for XTT er $ 1.50M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XTT?
Den sirkulerende forsyningen av XTT er 1.18B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXTT ?
XTT oppnådde en ATH-pris på 0.00307663 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XTT?
XTT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til XTT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XTT er -- USD.
Vil XTT gå høyere i år?
XTT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XTT prisprognosen for en mer grundig analyse.
