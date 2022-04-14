xSUSHI (XSUSHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i xSUSHI (XSUSHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

xSUSHI (XSUSHI) Informasjon xSUSHI is a token similar to our SushiSwap's Liquidity Provider tokens, that you receive in exchange for staking SUSHI tokens in the Sushibar. While holding the token, it will appreciate it value, as fees from our exchange platform are "served to the Sushibar". The xSUSHI token is always worth more than a regular SUSHI token. Offisiell nettside: https://sushi.com/ Kjøp XSUSHI nå!

xSUSHI (XSUSHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for xSUSHI (XSUSHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.29M $ 8.29M $ 8.29M Total forsyning: $ 7.80M $ 7.80M $ 7.80M Sirkulerende forsyning: $ 7.80M $ 7.80M $ 7.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.29M $ 8.29M $ 8.29M All-time high: $ 26.33 $ 26.33 $ 26.33 All-Time Low: $ 0.651595 $ 0.651595 $ 0.651595 Nåværende pris: $ 1.063 $ 1.063 $ 1.063 Lær mer om xSUSHI (XSUSHI) pris

xSUSHI (XSUSHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak xSUSHI (XSUSHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XSUSHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XSUSHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XSUSHIs tokenomics, kan du utforske XSUSHI tokenets livepris!

XSUSHI prisforutsigelse Vil du vite hvor XSUSHI kan være på vei? Vår XSUSHI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XSUSHI tokenets prisforutsigelse nå!

