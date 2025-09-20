xSUSHI (XSUSHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24 timer lav $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 24 timer høy 24 timer lav $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 24 timer høy $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 All Time High $ 26.33$ 26.33 $ 26.33 Laveste pris $ 0.651595$ 0.651595 $ 0.651595 Prisendring (1H) +0.19% Prisendring (1D) -4.02% Prisendring (7D) -9.30% Prisendring (7D) -9.30%

xSUSHI (XSUSHI) sanntidsprisen er $1.2. I løpet av de siste 24 timene har XSUSHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.18 og et toppnivå på $ 1.25, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XSUSHI er $ 26.33, mens den rekordlave prisen er $ 0.651595.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XSUSHI endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -4.02% over 24 timer og -9.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

xSUSHI (XSUSHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.35M$ 9.35M $ 9.35M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.35M$ 9.35M $ 9.35M Opplagsforsyning 7.80M 7.80M 7.80M Total forsyning 7,796,246.499984168 7,796,246.499984168 7,796,246.499984168

Nåværende markedsverdi på xSUSHI er $ 9.35M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XSUSHI er 7.80M, med en total tilgang på 7796246.499984168. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.35M.