xSUI pris i dag

Sanntids xSUI (XSUI) pris i dag er $ 1.39, med en 3.42% endring de siste 24 timene. Nåværende XSUI til USD konverteringssats er $ 1.39 per XSUI.

xSUI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,019,132, med en sirkulerende forsyning på 1.45M XSUI. I løpet av de siste 24 timene XSUI har den blitt handlet mellom $ 1.33(laveste) og $ 1.42 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4.17, mens tidenes laveste notering var $ 1.32.

Kortsiktig har XSUI beveget seg +0.75% i løpet av den siste timen og -17.26% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

xSUI (XSUI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Opplagsforsyning 1.45M 1.45M 1.45M Total forsyning 1,450,000.0 1,450,000.0 1,450,000.0

Nåværende markedsverdi på xSUI er $ 2.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XSUI er 1.45M, med en total tilgang på 1450000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.02M.