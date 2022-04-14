Xspectra Ai ($XAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Xspectra Ai ($XAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Xspectra Ai ($XAI) Informasjon X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment. At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization. Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem. Offisiell nettside: https://xspectraai.io/ Teknisk dokument: https://xspectraai.gitbook.io/x-spectra Kjøp $XAI nå!

Xspectra Ai ($XAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Xspectra Ai ($XAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.14K $ 17.14K $ 17.14K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.14K $ 17.14K $ 17.14K All-time high: $ 0.093458 $ 0.093458 $ 0.093458 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00171379 $ 0.00171379 $ 0.00171379 Lær mer om Xspectra Ai ($XAI) pris

Xspectra Ai ($XAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Xspectra Ai ($XAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $XAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $XAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $XAIs tokenomics, kan du utforske $XAI tokenets livepris!

$XAI prisforutsigelse Vil du vite hvor $XAI kan være på vei? Vår $XAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $XAI tokenets prisforutsigelse nå!

