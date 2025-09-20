Dagens Xspectra Ai livepris er 0.00171352 USD. Spor prisoppdateringer for $XAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $XAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Xspectra Ai livepris er 0.00171352 USD. Spor prisoppdateringer for $XAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $XAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om $XAI

$XAI Prisinformasjon

$XAI teknisk dokument

$XAI Offisiell nettside

$XAI tokenomics

$XAI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Xspectra Ai Logo

Xspectra Ai Pris ($XAI)

Ikke oppført

1 $XAI til USD livepris:

$0.00171352
$0.00171352$0.00171352
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Xspectra Ai ($XAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:07:29 (UTC+8)

Xspectra Ai ($XAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00170131
$ 0.00170131$ 0.00170131
24 timer lav
$ 0.00171842
$ 0.00171842$ 0.00171842
24 timer høy

$ 0.00170131
$ 0.00170131$ 0.00170131

$ 0.00171842
$ 0.00171842$ 0.00171842

$ 0.093458
$ 0.093458$ 0.093458

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.07%

-1.15%

-1.15%

Xspectra Ai ($XAI) sanntidsprisen er $0.00171352. I løpet av de siste 24 timene har $XAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00170131 og et toppnivå på $ 0.00171842, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $XAI er $ 0.093458, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $XAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.07% over 24 timer og -1.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Xspectra Ai ($XAI) Markedsinformasjon

$ 17.14K
$ 17.14K$ 17.14K

--
----

$ 17.14K
$ 17.14K$ 17.14K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Xspectra Ai er $ 17.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $XAI er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.14K.

Xspectra Ai ($XAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Xspectra Ai til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Xspectra Ai til USD ble $ +0.0000936135.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Xspectra Ai til USD ble $ +0.0000674636.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Xspectra Ai til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.07%
30 dager$ +0.0000936135+5.46%
60 dager$ +0.0000674636+3.94%
90 dager$ 0--

Hva er Xspectra Ai ($XAI)

X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment. At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization. Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Xspectra Ai ($XAI) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Xspectra Ai Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Xspectra Ai ($XAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Xspectra Ai ($XAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Xspectra Ai.

Sjekk Xspectra Aiprisprognosen nå!

$XAI til lokale valutaer

Xspectra Ai ($XAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Xspectra Ai ($XAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $XAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Xspectra Ai ($XAI)

Hvor mye er Xspectra Ai ($XAI) verdt i dag?
Live $XAI prisen i USD er 0.00171352 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $XAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $XAI til USD er $ 0.00171352. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Xspectra Ai?
Markedsverdien for $XAI er $ 17.14K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $XAI?
Den sirkulerende forsyningen av $XAI er 10.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$XAI ?
$XAI oppnådde en ATH-pris på 0.093458 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $XAI?
$XAI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til $XAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $XAI er -- USD.
Vil $XAI gå høyere i år?
$XAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $XAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:07:29 (UTC+8)

Xspectra Ai ($XAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.