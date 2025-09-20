Xspectra Ai ($XAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00170131 $ 0.00170131 $ 0.00170131 24 timer lav $ 0.00171842 $ 0.00171842 $ 0.00171842 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00170131$ 0.00170131 $ 0.00170131 24 timer høy $ 0.00171842$ 0.00171842 $ 0.00171842 All Time High $ 0.093458$ 0.093458 $ 0.093458 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.07% Prisendring (7D) -1.15% Prisendring (7D) -1.15%

Xspectra Ai ($XAI) sanntidsprisen er $0.00171352. I løpet av de siste 24 timene har $XAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00170131 og et toppnivå på $ 0.00171842, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $XAI er $ 0.093458, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $XAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.07% over 24 timer og -1.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Xspectra Ai ($XAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.14K$ 17.14K $ 17.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.14K$ 17.14K $ 17.14K Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Xspectra Ai er $ 17.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $XAI er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.14K.