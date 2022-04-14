XSilo (XSILO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XSilo (XSILO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XSilo (XSILO) Informasjon xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power. This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance Offisiell nettside: https://www.silo.finance/

XSilo (XSILO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XSilo (XSILO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.76M $ 4.76M $ 4.76M Total forsyning: $ 200.86M $ 200.86M $ 200.86M Sirkulerende forsyning: $ 200.86M $ 200.86M $ 200.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.76M $ 4.76M $ 4.76M All-time high: $ 0.067242 $ 0.067242 $ 0.067242 All-Time Low: $ 0.02228417 $ 0.02228417 $ 0.02228417 Nåværende pris: $ 0.02368128 $ 0.02368128 $ 0.02368128 Lær mer om XSilo (XSILO) pris

XSilo (XSILO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XSilo (XSILO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XSILO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XSILO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XSILOs tokenomics, kan du utforske XSILO tokenets livepris!

XSILO prisforutsigelse Vil du vite hvor XSILO kan være på vei? Vår XSILO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XSILO tokenets prisforutsigelse nå!

