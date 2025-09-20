Dagens XSilo livepris er 0.065253 USD. Spor prisoppdateringer for XSILO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XSILO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens XSilo livepris er 0.065253 USD. Spor prisoppdateringer for XSILO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XSILO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

XSilo Pris (XSILO)

1 XSILO til USD livepris:

$0.065253
$0.065253
0.00%1D
XSilo (XSILO) Live prisdiagram
XSilo (XSILO) Prisinformasjon (USD)

$ 0.065253
$ 0.065253
$ 0.065253
$ 0.065253
$ 0.065253
$ 0.065253

$ 0.065253
$ 0.065253

$ 0.067242
$ 0.067242

$ 0.02228417
$ 0.02228417

XSilo (XSILO) sanntidsprisen er $0.065253. I løpet av de siste 24 timene har XSILO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.065253 og et toppnivå på $ 0.065253, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XSILO er $ 0.067242, mens den rekordlave prisen er $ 0.02228417.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XSILO endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XSilo (XSILO) Markedsinformasjon

$ 13.10M
$ 13.10M

--
----

$ 13.10M
$ 13.10M

200.73M
200.73M

200,727,136.6418305
200,727,136.6418305

Nåværende markedsverdi på XSilo er $ 13.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XSILO er 200.73M, med en total tilgang på 200727136.6418305. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.10M.

XSilo (XSILO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på XSilo til USD ble $ 0.0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på XSilo til USD ble $ +0.1014504965.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på XSilo til USD ble $ +0.0311076907.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på XSilo til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0.00.00%
30 dager$ +0.1014504965+155.47%
60 dager$ +0.0311076907+47.67%
90 dager$ 0--

Hva er XSilo (XSILO)

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power. This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

XSilo (XSILO) Ressurs

XSilo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XSilo (XSILO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XSilo (XSILO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XSilo.

Sjekk XSiloprisprognosen nå!

XSILO til lokale valutaer

XSilo (XSILO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XSilo (XSILO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XSILO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om XSilo (XSILO)

Hvor mye er XSilo (XSILO) verdt i dag?
Live XSILO prisen i USD er 0.065253 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XSILO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XSILO til USD er $ 0.065253. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XSilo?
Markedsverdien for XSILO er $ 13.10M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XSILO?
Den sirkulerende forsyningen av XSILO er 200.73M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXSILO ?
XSILO oppnådde en ATH-pris på 0.067242 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XSILO?
XSILO så en ATL-pris på 0.02228417 USD.
Hva er handelsvolumet til XSILO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XSILO er -- USD.
Vil XSILO gå høyere i år?
XSILO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XSILO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.