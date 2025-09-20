XSilo (XSILO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.065253 24 timer lav $ 0.065253 24 timer høy All Time High $ 0.067242 Laveste pris $ 0.02228417 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

XSilo (XSILO) sanntidsprisen er $0.065253. I løpet av de siste 24 timene har XSILO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.065253 og et toppnivå på $ 0.065253, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XSILO er $ 0.067242, mens den rekordlave prisen er $ 0.02228417.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XSILO endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XSilo (XSILO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.10M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.10M Opplagsforsyning 200.73M Total forsyning 200,727,136.6418305

Nåværende markedsverdi på XSilo er $ 13.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XSILO er 200.73M, med en total tilgang på 200727136.6418305. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.10M.