XSGD (XSGD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.777981 $ 0.777981 $ 0.777981 24 timer lav $ 0.781318 $ 0.781318 $ 0.781318 24 timer høy 24 timer lav $ 0.777981$ 0.777981 $ 0.777981 24 timer høy $ 0.781318$ 0.781318 $ 0.781318 All Time High $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 Laveste pris $ 0.620483$ 0.620483 $ 0.620483 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -0.23% Prisendring (7D) -0.40% Prisendring (7D) -0.40%

XSGD (XSGD) sanntidsprisen er $0.778893. I løpet av de siste 24 timene har XSGD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.777981 og et toppnivå på $ 0.781318, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XSGD er $ 1.36, mens den rekordlave prisen er $ 0.620483.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XSGD endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -0.23% over 24 timer og -0.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XSGD (XSGD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.28M$ 11.28M $ 11.28M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.28M$ 11.28M $ 11.28M Opplagsforsyning 14.48M 14.48M 14.48M Total forsyning 14,482,760.486569 14,482,760.486569 14,482,760.486569

Nåværende markedsverdi på XSGD er $ 11.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XSGD er 14.48M, med en total tilgang på 14482760.486569. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.28M.