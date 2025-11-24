Xrpatriot pris i dag

Sanntids Xrpatriot (XRPATRIOT) pris i dag er $ 0.00073497, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende XRPATRIOT til USD konverteringssats er $ 0.00073497 per XRPATRIOT.

Xrpatriot rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 13,053.13, med en sirkulerende forsyning på 17.76M XRPATRIOT. I løpet av de siste 24 timene XRPATRIOT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.142747, mens tidenes laveste notering var $ 0.00046428.

Kortsiktig har XRPATRIOT beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Xrpatriot (XRPATRIOT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.05K$ 13.05K $ 13.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.05K$ 13.05K $ 13.05K Opplagsforsyning 17.76M 17.76M 17.76M Total forsyning 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001

