Xpedition pris i dag

Sanntids Xpedition (XPED) pris i dag er $ 0.01999142, med en 41.03% endring de siste 24 timene. Nåværende XPED til USD konverteringssats er $ 0.01999142 per XPED.

Xpedition rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,508,604, med en sirkulerende forsyning på 175.51M XPED. I løpet av de siste 24 timene XPED har den blitt handlet mellom $ 0.00410262(laveste) og $ 0.03390264 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03393605, mens tidenes laveste notering var $ 0.00410262.

Kortsiktig har XPED beveget seg -- i løpet av den siste timen og -0.42% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Xpedition (XPED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.00M$ 10.00M $ 10.00M Opplagsforsyning 175.51M 175.51M 175.51M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Xpedition er $ 3.51M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XPED er 175.51M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.00M.