Xpanse pris i dag

Sanntids Xpanse (HZN) pris i dag er $ 0.00177357, med en 1.51% endring de siste 24 timene. Nåværende HZN til USD konverteringssats er $ 0.00177357 per HZN.

Xpanse rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 335,116, med en sirkulerende forsyning på 189.00M HZN. I løpet av de siste 24 timene HZN har den blitt handlet mellom $ 0.00174174(laveste) og $ 0.00179535 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.62, mens tidenes laveste notering var $ 0.00164589.

Kortsiktig har HZN beveget seg -0.09% i løpet av den siste timen og -7.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Xpanse (HZN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 335.12K$ 335.12K $ 335.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 460.09K$ 460.09K $ 460.09K Opplagsforsyning 189.00M 189.00M 189.00M Total forsyning 259,485,484.7915176 259,485,484.7915176 259,485,484.7915176

