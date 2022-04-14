XOXNO Staked EGLD (XEGLD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XOXNO Staked EGLD (XEGLD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Informasjon xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users. Offisiell nettside: https://xoxno.com/defi Kjøp XEGLD nå!

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XOXNO Staked EGLD (XEGLD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 449.70K $ 449.70K $ 449.70K Total forsyning: $ 32.93K $ 32.93K $ 32.93K Sirkulerende forsyning: $ 32.93K $ 32.93K $ 32.93K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 449.70K $ 449.70K $ 449.70K All-time high: $ 22.03 $ 22.03 $ 22.03 All-Time Low: $ 11.84 $ 11.84 $ 11.84 Nåværende pris: $ 13.65 $ 13.65 $ 13.65 Lær mer om XOXNO Staked EGLD (XEGLD) pris

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XOXNO Staked EGLD (XEGLD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XEGLD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XEGLD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XEGLDs tokenomics, kan du utforske XEGLD tokenets livepris!

XEGLD prisforutsigelse Vil du vite hvor XEGLD kan være på vei? Vår XEGLD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XEGLD tokenets prisforutsigelse nå!

