XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 14.49 $ 14.49 $ 14.49 24 timer lav $ 15.32 $ 15.32 $ 15.32 24 timer høy 24 timer lav $ 14.49$ 14.49 $ 14.49 24 timer høy $ 15.32$ 15.32 $ 15.32 All Time High $ 22.03$ 22.03 $ 22.03 Laveste pris $ 11.84$ 11.84 $ 11.84 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -1.66% Prisendring (7D) -2.44% Prisendring (7D) -2.44%

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) sanntidsprisen er $14.82. I løpet av de siste 24 timene har XEGLD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 14.49 og et toppnivå på $ 15.32, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XEGLD er $ 22.03, mens den rekordlave prisen er $ 11.84.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XEGLD endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -1.66% over 24 timer og -2.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 457.12K$ 457.12K $ 457.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 457.12K$ 457.12K $ 457.12K Opplagsforsyning 30.89K 30.89K 30.89K Total forsyning 30,887.37224204032 30,887.37224204032 30,887.37224204032

Nåværende markedsverdi på XOXNO Staked EGLD er $ 457.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XEGLD er 30.89K, med en total tilgang på 30887.37224204032. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 457.12K.