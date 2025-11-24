XOXNO pris i dag

Sanntids XOXNO (XOXNO) pris i dag er $ 0.01442449, med en 2.35% endring de siste 24 timene. Nåværende XOXNO til USD konverteringssats er $ 0.01442449 per XOXNO.

XOXNO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 958,285, med en sirkulerende forsyning på 66.47M XOXNO. I løpet av de siste 24 timene XOXNO har den blitt handlet mellom $ 0.01387478(laveste) og $ 0.01458752 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.291313, mens tidenes laveste notering var $ 0.01384931.

Kortsiktig har XOXNO beveget seg +0.11% i løpet av den siste timen og -11.26% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

XOXNO (XOXNO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 958.29K$ 958.29K $ 958.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Opplagsforsyning 66.47M 66.47M 66.47M Total forsyning 99,953,672.85123874 99,953,672.85123874 99,953,672.85123874

Nåværende markedsverdi på XOXNO er $ 958.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XOXNO er 66.47M, med en total tilgang på 99953672.85123874. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.44M.