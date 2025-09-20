Dagens XNF livepris er 0.01941772 USD. Spor prisoppdateringer for XNF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XNF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens XNF livepris er 0.01941772 USD. Spor prisoppdateringer for XNF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XNF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

XNF Pris (XNF)

Ikke oppført

1 XNF til USD livepris:

$0.01941709
$0.01941709$0.01941709
-0.60%1D
XNF (XNF) Live prisdiagram
XNF (XNF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.12%

-0.63%

-6.39%

-6.39%

XNF (XNF) sanntidsprisen er $0.01941772. I løpet av de siste 24 timene har XNF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01935663 og et toppnivå på $ 0.01954215, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XNF er $ 9.31, mens den rekordlave prisen er $ 0.01119919.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XNF endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -0.63% over 24 timer og -6.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XNF (XNF) Markedsinformasjon

--
----

Nåværende markedsverdi på XNF er $ 12.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XNF er 618.80K, med en total tilgang på 3340413.56385301. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.86K.

XNF (XNF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på XNF til USD ble $ -0.00012442878769359.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på XNF til USD ble $ -0.0008548165.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på XNF til USD ble $ -0.0016997029.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på XNF til USD ble $ +0.005642037836693409.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00012442878769359-0.63%
30 dager$ -0.0008548165-4.40%
60 dager$ -0.0016997029-8.75%
90 dager$ +0.005642037836693409+40.96%

Hva er XNF (XNF)

Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

XNF (XNF) Ressurs

XNF Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XNF (XNF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XNF (XNF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XNF.

Sjekk XNFprisprognosen nå!

XNF til lokale valutaer

XNF (XNF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XNF (XNF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XNF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om XNF (XNF)

Hvor mye er XNF (XNF) verdt i dag?
Live XNF prisen i USD er 0.01941772 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XNF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XNF til USD er $ 0.01941772. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XNF?
Markedsverdien for XNF er $ 12.02K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XNF?
Den sirkulerende forsyningen av XNF er 618.80K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXNF ?
XNF oppnådde en ATH-pris på 9.31 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XNF?
XNF så en ATL-pris på 0.01119919 USD.
Hva er handelsvolumet til XNF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XNF er -- USD.
Vil XNF gå høyere i år?
XNF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XNF prisprognosen for en mer grundig analyse.
