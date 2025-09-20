XNF (XNF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01935663 $ 0.01935663 $ 0.01935663 24 timer lav $ 0.01954215 $ 0.01954215 $ 0.01954215 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01935663$ 0.01935663 $ 0.01935663 24 timer høy $ 0.01954215$ 0.01954215 $ 0.01954215 All Time High $ 9.31$ 9.31 $ 9.31 Laveste pris $ 0.01119919$ 0.01119919 $ 0.01119919 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -0.63% Prisendring (7D) -6.39% Prisendring (7D) -6.39%

XNF (XNF) sanntidsprisen er $0.01941772. I løpet av de siste 24 timene har XNF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01935663 og et toppnivå på $ 0.01954215, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XNF er $ 9.31, mens den rekordlave prisen er $ 0.01119919.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XNF endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -0.63% over 24 timer og -6.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XNF (XNF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.02K$ 12.02K $ 12.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 64.86K$ 64.86K $ 64.86K Opplagsforsyning 618.80K 618.80K 618.80K Total forsyning 3,340,413.56385301 3,340,413.56385301 3,340,413.56385301

Nåværende markedsverdi på XNF er $ 12.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XNF er 618.80K, med en total tilgang på 3340413.56385301. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.86K.