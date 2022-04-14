XNET Mobile (XNET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XNET Mobile (XNET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XNET Mobile (XNET) Informasjon $XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework. Offisiell nettside: https://xnet.company/ Teknisk dokument: https://docs.xnetmobile.com/token/ Kjøp XNET nå!

XNET Mobile (XNET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XNET Mobile (XNET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Total forsyning: $ 1.31B $ 1.31B $ 1.31B Sirkulerende forsyning: $ 137.46M $ 137.46M $ 137.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.42M $ 25.42M $ 25.42M All-time high: $ 0.267945 $ 0.267945 $ 0.267945 All-Time Low: $ 0.01211358 $ 0.01211358 $ 0.01211358 Nåværende pris: $ 0.01947003 $ 0.01947003 $ 0.01947003 Lær mer om XNET Mobile (XNET) pris

XNET Mobile (XNET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XNET Mobile (XNET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XNET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XNET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XNETs tokenomics, kan du utforske XNET tokenets livepris!

XNET prisforutsigelse Vil du vite hvor XNET kan være på vei? Vår XNET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XNET tokenets prisforutsigelse nå!

