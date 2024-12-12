XMONEY (XMONEY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XMONEY (XMONEY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XMONEY (XMONEY) Informasjon Xmoney was launched on the 12th December 2024 on the Solana block chain and is a meme parody token in anticipation of the possible launch of a payment system on X, which has been supposedly referred to and called Xmoney, confirmed by a press release on 31st December 2024. This cryptocurrency is deemed as a fun token; it has no financial value and no affiliation with Elon Musk, X, X Payments or X money. Offisiell nettside: https://xmoney-solana.com/ Kjøp XMONEY nå!

XMONEY (XMONEY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XMONEY (XMONEY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 765.67K $ 765.67K $ 765.67K Total forsyning: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M Sirkulerende forsyning: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 765.67K $ 765.67K $ 765.67K All-time high: $ 0.00388614 $ 0.00388614 $ 0.00388614 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00077001 $ 0.00077001 $ 0.00077001 Lær mer om XMONEY (XMONEY) pris

XMONEY (XMONEY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XMONEY (XMONEY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XMONEY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XMONEY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XMONEYs tokenomics, kan du utforske XMONEY tokenets livepris!

XMONEY prisforutsigelse Vil du vite hvor XMONEY kan være på vei? Vår XMONEY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XMONEY tokenets prisforutsigelse nå!

