Dagens XMONEY livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for XMONEY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XMONEY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens XMONEY livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for XMONEY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XMONEY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

XMONEY Pris (XMONEY)

Ikke oppført

1 XMONEY til USD livepris:

$0.00076662
$0.00076662$0.00076662
+5.80%1D
mexc
USD
XMONEY (XMONEY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:27:48 (UTC+8)

XMONEY (XMONEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00388614
$ 0.00388614$ 0.00388614

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

+5.85%

+6.12%

+6.12%

XMONEY (XMONEY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XMONEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XMONEY er $ 0.00388614, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XMONEY endret seg med +0.34% i løpet av den siste timen, +5.85% over 24 timer og +6.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XMONEY (XMONEY) Markedsinformasjon

$ 765.79K
$ 765.79K$ 765.79K

--
----

$ 765.79K
$ 765.79K$ 765.79K

999.12M
999.12M 999.12M

999,120,368.620625
999,120,368.620625 999,120,368.620625

Nåværende markedsverdi på XMONEY er $ 765.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XMONEY er 999.12M, med en total tilgang på 999120368.620625. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 765.79K.

XMONEY (XMONEY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på XMONEY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på XMONEY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på XMONEY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på XMONEY til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+5.85%
30 dager$ 0+54.31%
60 dager$ 0+25.57%
90 dager$ 0--

Hva er XMONEY (XMONEY)

Xmoney was launched on the 12th December 2024 on the Solana block chain and is a meme parody token in anticipation of the possible launch of a payment system on X, which has been supposedly referred to and called Xmoney, confirmed by a press release on 31st December 2024. This cryptocurrency is deemed as a fun token; it has no financial value and no affiliation with Elon Musk, X, X Payments or X money.

XMONEY (XMONEY) Ressurs

Offisiell nettside

XMONEY Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XMONEY (XMONEY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XMONEY (XMONEY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XMONEY.

Sjekk XMONEYprisprognosen nå!

XMONEY til lokale valutaer

XMONEY (XMONEY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XMONEY (XMONEY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XMONEY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om XMONEY (XMONEY)

Hvor mye er XMONEY (XMONEY) verdt i dag?
Live XMONEY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XMONEY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XMONEY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XMONEY?
Markedsverdien for XMONEY er $ 765.79K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XMONEY?
Den sirkulerende forsyningen av XMONEY er 999.12M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXMONEY ?
XMONEY oppnådde en ATH-pris på 0.00388614 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XMONEY?
XMONEY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til XMONEY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XMONEY er -- USD.
Vil XMONEY gå høyere i år?
XMONEY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XMONEY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:27:48 (UTC+8)

