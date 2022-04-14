XMax (XMX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XMax (XMX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XMax (XMX) Informasjon XMax is an all-in-one development ecosystem which makes it easier for entertainment industry developers to create DAPPs. We believe in the future of blockchain technology and know that by providing developers with a set of easy to use tools and the knowledge to use them we can share blockchain applications with a global user base. XMax is a blockchain and developer ecosystem for building decentralized games and entertainment DAPPs. Our blockchain supports game developers with a high TPS mainchain and integrated sidechains for transaction-intensive DAPPs. XMax Includes: Game & Entertainment DAPP SDK, APIs, Smart Contract and DAPP Templates, 3D Game Engine, Developer Docs & Education. With XMax developers can program complex DAPPs (Blockchain APPs) using WebX.js, a JavaScript type language which our team created to simplify blockchain programming. With WebX.js developers can focus more on creating great applications and less on blockchain infrastructure. Once a DAPP has been created, users will be able to easily download it from the XMX APP Store. We make this experience as simple as opening your phone. XMax is a decentralized ecosystem which allows DAPP developers to involve users in the design process and via Asset Tokens crowdfund the development of their projects. We believe the future of blockchain technology belongs to developers and users. Offisiell nettside: http://www.xmx.com Teknisk dokument: https://www.xmx.com/file/XMaxWhitePaper.pdf Kjøp XMX nå!

XMax (XMX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XMax (XMX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.40K $ 35.40K $ 35.40K Total forsyning: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Sirkulerende forsyning: $ 27.00B $ 27.00B $ 27.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.33K $ 39.33K $ 39.33K All-time high: $ 0.00639084 $ 0.00639084 $ 0.00639084 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om XMax (XMX) pris

XMax (XMX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XMax (XMX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XMX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XMX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XMXs tokenomics, kan du utforske XMX tokenets livepris!

XMX prisforutsigelse Vil du vite hvor XMX kan være på vei? Vår XMX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XMX tokenets prisforutsigelse nå!

