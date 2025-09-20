XMax (XMX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00639084$ 0.00639084 $ 0.00639084 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

XMax (XMX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XMX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XMX er $ 0.00639084, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XMX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XMax (XMX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.40K$ 35.40K $ 35.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 39.33K$ 39.33K $ 39.33K Opplagsforsyning 27.00B 27.00B 27.00B Total forsyning 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på XMax er $ 35.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XMX er 27.00B, med en total tilgang på 30000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.33K.