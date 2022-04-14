Xitcoin ($XTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Xitcoin ($XTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Xitcoin ($XTC) Informasjon Xitcoin ($XTC) is a decentralized token deployed on the Cronos blockchain, designed to enable secure and efficient digital transactions. With a focus on interoperability and scalability, Xitcoin aims to support a modular Web3 ecosystem. The project combines simplicity with long-term utility, as it prepares to integrate into its own native blockchain while remaining active on Cronos and other compatible networks through wrapped versions. This dual approach ensures adaptability, ecosystem growth, and cross-platform relevance. Offisiell nettside: https://xitcoin.org/ Teknisk dokument: https://xitcoin.org/files/xitcoin-whitepaper-en.pdf

Xitcoin ($XTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Xitcoin ($XTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 137.74K $ 137.74K $ 137.74K Total forsyning: $ 5.25B $ 5.25B $ 5.25B Sirkulerende forsyning: $ 5.25B $ 5.25B $ 5.25B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 137.74K $ 137.74K $ 137.74K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Xitcoin ($XTC) pris

Xitcoin ($XTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Xitcoin ($XTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $XTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $XTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $XTCs tokenomics, kan du utforske $XTC tokenets livepris!

