Xing Xing (XING) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00023181 24 timer høy $ 0.00025136 All Time High $ 0.0342425 Laveste pris $ 0.00008121 Prisendring (1H) +0.21% Prisendring (1D) -6.45% Prisendring (7D) +4.47%

Xing Xing (XING) sanntidsprisen er $0.00023478. I løpet av de siste 24 timene har XING blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00023181 og et toppnivå på $ 0.00025136, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XING er $ 0.0342425, mens den rekordlave prisen er $ 0.00008121.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XING endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -6.45% over 24 timer og +4.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Xing Xing (XING) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 231.08K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 231.08K Opplagsforsyning 989.19M Total forsyning 989,185,737.272528

Nåværende markedsverdi på Xing Xing er $ 231.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XING er 989.19M, med en total tilgang på 989185737.272528. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 231.08K.