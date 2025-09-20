Dagens Xing Xing livepris er 0.00023478 USD. Spor prisoppdateringer for XING til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XING pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Xing Xing livepris er 0.00023478 USD. Spor prisoppdateringer for XING til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XING pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om XING

XING Prisinformasjon

XING tokenomics

XING Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Xing Xing Logo

Xing Xing Pris (XING)

Ikke oppført

1 XING til USD livepris:

$0.00023361
$0.00023361$0.00023361
-6.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Xing Xing (XING) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:46:19 (UTC+8)

Xing Xing (XING) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00023181
$ 0.00023181$ 0.00023181
24 timer lav
$ 0.00025136
$ 0.00025136$ 0.00025136
24 timer høy

$ 0.00023181
$ 0.00023181$ 0.00023181

$ 0.00025136
$ 0.00025136$ 0.00025136

$ 0.0342425
$ 0.0342425$ 0.0342425

$ 0.00008121
$ 0.00008121$ 0.00008121

+0.21%

-6.45%

+4.47%

+4.47%

Xing Xing (XING) sanntidsprisen er $0.00023478. I løpet av de siste 24 timene har XING blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00023181 og et toppnivå på $ 0.00025136, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XING er $ 0.0342425, mens den rekordlave prisen er $ 0.00008121.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XING endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -6.45% over 24 timer og +4.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Xing Xing (XING) Markedsinformasjon

$ 231.08K
$ 231.08K$ 231.08K

--
----

$ 231.08K
$ 231.08K$ 231.08K

989.19M
989.19M 989.19M

989,185,737.272528
989,185,737.272528 989,185,737.272528

Nåværende markedsverdi på Xing Xing er $ 231.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XING er 989.19M, med en total tilgang på 989185737.272528. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 231.08K.

Xing Xing (XING) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Xing Xing til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Xing Xing til USD ble $ -0.0000546139.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Xing Xing til USD ble $ -0.0000955163.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Xing Xing til USD ble $ -0.0000874366591497719.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-6.45%
30 dager$ -0.0000546139-23.26%
60 dager$ -0.0000955163-40.68%
90 dager$ -0.0000874366591497719-27.13%

Hva er Xing Xing (XING)

$XING is a heartwarming memecoin inspired by Xing Xing, the one-armed Tibetan macaque who was rescued and has lived with Grandma for over 15 years. Together, they’ve overcome incredible odds, and their bond is a symbol of resilience, compassion, and the power of second chances. This coin brings those same values to the world of cryptocurrency, encouraging a community where strength, love and support thrive. Much like Xing Xings story of survival and love, $XING reminds us that even in the toughest times we can persevere, build connections and rise above. With humor, heart and a deep sense of community, $XING is here to spread positivity and empower holders with the spirit of compassion and resilience.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Xing Xing Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Xing Xing (XING) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Xing Xing (XING) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Xing Xing.

Sjekk Xing Xingprisprognosen nå!

XING til lokale valutaer

Xing Xing (XING) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Xing Xing (XING) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XING tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Xing Xing (XING)

Hvor mye er Xing Xing (XING) verdt i dag?
Live XING prisen i USD er 0.00023478 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XING-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XING til USD er $ 0.00023478. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Xing Xing?
Markedsverdien for XING er $ 231.08K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XING?
Den sirkulerende forsyningen av XING er 989.19M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXING ?
XING oppnådde en ATH-pris på 0.0342425 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XING?
XING så en ATL-pris på 0.00008121 USD.
Hva er handelsvolumet til XING?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XING er -- USD.
Vil XING gå høyere i år?
XING kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XING prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:46:19 (UTC+8)

Xing Xing (XING) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.