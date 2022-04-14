XIDR (XIDR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XIDR (XIDR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XIDR (XIDR) Informasjon XIDR is the fully collateralised Indonesian Rupiah stablecoin, powered by open-source blockchain protocols. XIDR aims to be the most cost-effective IDR-backed stablecoin, where minting and redemption of XIDR with IDR is available via the StraitsX platform for free, and where outbound on-chain transaction fees are capped. Offisiell nettside: http://www.straitsx.com/id Teknisk dokument: https://uploads-ssl.webflow.com/6119d1f2b05f8e85e873971a/61973965253a4871b5c75f05_StraitsX%20Whitepaper%20V1.2.pdf

XIDR (XIDR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XIDR (XIDR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 129.66K Total forsyning: $ 69.08B Sirkulerende forsyning: $ 2.11B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.24M All-time high: $ 0.00129983 All-Time Low: $ 0.00000999 Nåværende pris: $ 0

XIDR (XIDR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XIDR (XIDR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XIDR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XIDR tokens kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

