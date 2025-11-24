XiaoBai pris i dag

Sanntids XiaoBai (XIAOBAI) pris i dag er --, med en 2.72% endring de siste 24 timene. Nåværende XIAOBAI til USD konverteringssats er -- per XIAOBAI.

XiaoBai rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 161,507, med en sirkulerende forsyning på 1,000.00T XIAOBAI. I løpet av de siste 24 timene XIAOBAI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har XIAOBAI beveget seg -0.94% i løpet av den siste timen og +0.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

XiaoBai (XIAOBAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 161.51K$ 161.51K $ 161.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 161.51K$ 161.51K $ 161.51K Opplagsforsyning 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Total forsyning 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Nåværende markedsverdi på XiaoBai er $ 161.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XIAOBAI er 1,000.00T, med en total tilgang på 1.0e+15. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 161.51K.