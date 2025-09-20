Dagens xiao lang gou livepris er 0.00017156 USD. Spor prisoppdateringer for XLG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XLG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens xiao lang gou livepris er 0.00017156 USD. Spor prisoppdateringer for XLG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XLG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00017156
-0.60%1D
xiao lang gou (XLG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:02:39 (UTC+8)

xiao lang gou (XLG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00017127
24 timer lav
$ 0.00017473
24 timer høy

$ 0.00017127
$ 0.00017473
$ 0.00303648
$ 0.00004399
--

-0.60%

-13.68%

-13.68%

xiao lang gou (XLG) sanntidsprisen er $0.00017156. I løpet av de siste 24 timene har XLG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00017127 og et toppnivå på $ 0.00017473, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XLG er $ 0.00303648, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004399.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XLG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.60% over 24 timer og -13.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

xiao lang gou (XLG) Markedsinformasjon

$ 171.56K
--
----

$ 171.56K
1.00B
1,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på xiao lang gou er $ 171.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XLG er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 171.56K.

xiao lang gou (XLG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på xiao lang gou til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på xiao lang gou til USD ble $ -0.0000262155.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på xiao lang gou til USD ble $ -0.0000273235.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på xiao lang gou til USD ble $ +0.0000013716485991687.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.60%
30 dager$ -0.0000262155-15.28%
60 dager$ -0.0000273235-15.92%
90 dager$ +0.0000013716485991687+0.81%

Hva er xiao lang gou (XLG)

xiao lang gou (小狼狗) is your chinese wolfdog quant boyfriend. he might be cool and domineering but he'll make you feel secure. xiao lang gou is for the people. driven by the community, xiao lang gou is a symbol of strength, protection, and reliability that resonates with everyone who values these core principles. rooted in the fierce and protective spirit of the chinese wolfdog, xiao lang gou stands unwaveringly for the people. join the pack, embrace the power, and feel the security that only xiao lang gou can provide. together, we rise stronger.

Folk spør også: Andre spørsmål om xiao lang gou (XLG)

Hvor mye er xiao lang gou (XLG) verdt i dag?
Live XLG prisen i USD er 0.00017156 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XLG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XLG til USD er $ 0.00017156. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for xiao lang gou?
Markedsverdien for XLG er $ 171.56K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XLG?
Den sirkulerende forsyningen av XLG er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXLG ?
XLG oppnådde en ATH-pris på 0.00303648 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XLG?
XLG så en ATL-pris på 0.00004399 USD.
Hva er handelsvolumet til XLG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XLG er -- USD.
Vil XLG gå høyere i år?
XLG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XLG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:02:39 (UTC+8)

xiao lang gou (XLG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

