xiao lang gou (XLG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00017127 24 timer lav $ 0.00017473 24 timer høy All Time High $ 0.00303648 Laveste pris $ 0.00004399 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.60% Prisendring (7D) -13.68%

xiao lang gou (XLG) sanntidsprisen er $0.00017156. I løpet av de siste 24 timene har XLG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00017127 og et toppnivå på $ 0.00017473, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XLG er $ 0.00303648, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004399.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XLG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.60% over 24 timer og -13.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

xiao lang gou (XLG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 171.56K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 171.56K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på xiao lang gou er $ 171.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XLG er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 171.56K.