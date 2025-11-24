Xian pris i dag

Sanntids Xian (XIAN) pris i dag er $ 0.00540592, med en 1.38% endring de siste 24 timene. Nåværende XIAN til USD konverteringssats er $ 0.00540592 per XIAN.

Xian rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 93,533, med en sirkulerende forsyning på 17.30M XIAN. I løpet av de siste 24 timene XIAN har den blitt handlet mellom $ 0.00536461(laveste) og $ 0.00549169 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01092697, mens tidenes laveste notering var $ 0.00287465.

Kortsiktig har XIAN beveget seg +0.04% i løpet av den siste timen og +1.93% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Xian (XIAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 93.53K$ 93.53K $ 93.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 600.80K$ 600.80K $ 600.80K Opplagsforsyning 17.30M 17.30M 17.30M Total forsyning 111,109,835.0 111,109,835.0 111,109,835.0

Nåværende markedsverdi på Xian er $ 93.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XIAN er 17.30M, med en total tilgang på 111109835.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 600.80K.