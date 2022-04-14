xHaven (XVN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i xHaven (XVN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

xHaven (XVN) Informasjon xHaven is the first and largest NFT marketplace built on the Flare Network. It serves as a dedicated platform for the creation, trading, and management of NFTs (Non-Fungible Tokens) within the Flare ecosystem. With over $6 million in traded volume, xHaven provides users with a seamless and secure environment to engage in NFT transactions. The platform leverages the unique capabilities of the Flare Network to offer a robust marketplace, emphasizing decentralization and interoperability for digital asset trading. Offisiell nettside: https://xhaven.io/ Teknisk dokument: https://docs.xhaven.io/whitepaper Kjøp XVN nå!

xHaven (XVN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for xHaven (XVN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 217.10K $ 217.10K $ 217.10K Total forsyning: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Sirkulerende forsyning: $ 51.83M $ 51.83M $ 51.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M All-time high: $ 0.01320028 $ 0.01320028 $ 0.01320028 All-Time Low: $ 0.00414895 $ 0.00414895 $ 0.00414895 Nåværende pris: $ 0.00418648 $ 0.00418648 $ 0.00418648 Lær mer om xHaven (XVN) pris

xHaven (XVN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak xHaven (XVN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XVN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XVN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XVNs tokenomics, kan du utforske XVN tokenets livepris!

