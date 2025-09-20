xHaven (XVN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00454866 24 timer lav $ 0.00474416 24 timer høy All Time High $ 0.01320028 Laveste pris $ 0.00454866 Prisendring (1H) -0.28% Prisendring (1D) -3.36% Prisendring (7D) -16.41%

xHaven (XVN) sanntidsprisen er $0.0045571. I løpet av de siste 24 timene har XVN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00454866 og et toppnivå på $ 0.00474416, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XVN er $ 0.01320028, mens den rekordlave prisen er $ 0.00454866.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XVN endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -3.36% over 24 timer og -16.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

xHaven (XVN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 236.32K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.14M Opplagsforsyning 51.83M Total forsyning 250,000,000.0

Nåværende markedsverdi på xHaven er $ 236.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XVN er 51.83M, med en total tilgang på 250000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.14M.