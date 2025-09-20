Dagens xHaven livepris er 0.0045571 USD. Spor prisoppdateringer for XVN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XVN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens xHaven livepris er 0.0045571 USD. Spor prisoppdateringer for XVN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XVN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

xHaven Pris (XVN)

1 XVN til USD livepris:

$0.0045571
$0.0045571$0.0045571
-3.30%1D
xHaven (XVN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:46:13 (UTC+8)

xHaven (XVN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.28%

-3.36%

-16.41%

-16.41%

xHaven (XVN) sanntidsprisen er $0.0045571. I løpet av de siste 24 timene har XVN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00454866 og et toppnivå på $ 0.00474416, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XVN er $ 0.01320028, mens den rekordlave prisen er $ 0.00454866.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XVN endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -3.36% over 24 timer og -16.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

xHaven (XVN) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på xHaven er $ 236.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XVN er 51.83M, med en total tilgang på 250000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.14M.

xHaven (XVN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på xHaven til USD ble $ -0.000158878955032803.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på xHaven til USD ble $ -0.0021473205.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på xHaven til USD ble $ -0.0021523506.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på xHaven til USD ble $ -0.002472524447864105.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000158878955032803-3.36%
30 dager$ -0.0021473205-47.12%
60 dager$ -0.0021523506-47.23%
90 dager$ -0.002472524447864105-35.17%

Hva er xHaven (XVN)

xHaven is the first and largest NFT marketplace built on the Flare Network. It serves as a dedicated platform for the creation, trading, and management of NFTs (Non-Fungible Tokens) within the Flare ecosystem. With over $6 million in traded volume, xHaven provides users with a seamless and secure environment to engage in NFT transactions. The platform leverages the unique capabilities of the Flare Network to offer a robust marketplace, emphasizing decentralization and interoperability for digital asset trading.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

xHaven (XVN) Ressurs

xHaven Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil xHaven (XVN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine xHaven (XVN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for xHaven.

Sjekk xHavenprisprognosen nå!

XVN til lokale valutaer

xHaven (XVN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak xHaven (XVN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XVN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om xHaven (XVN)

Hvor mye er xHaven (XVN) verdt i dag?
Live XVN prisen i USD er 0.0045571 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XVN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XVN til USD er $ 0.0045571. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for xHaven?
Markedsverdien for XVN er $ 236.32K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XVN?
Den sirkulerende forsyningen av XVN er 51.83M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXVN ?
XVN oppnådde en ATH-pris på 0.01320028 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XVN?
XVN så en ATL-pris på 0.00454866 USD.
Hva er handelsvolumet til XVN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XVN er -- USD.
Vil XVN gå høyere i år?
XVN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XVN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:46:13 (UTC+8)

