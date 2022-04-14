Xgrow (XGR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Xgrow (XGR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Xgrow (XGR) Informasjon Xgrow is a modular, AI-powered system designed to automate plant cultivation and manage environmental conditions. The project focuses on applications in horticulture, biological laboratories, terrariums, and the biotech industry. Xgrow enables users to create their own intelligent systems for climate and nutrient management without requiring programming knowledge. Thanks to integration with IoT and machine learning algorithms, the system is capable of making autonomous decisions, significantly reducing the need for human intervention Offisiell nettside: https://xgrow.pl/token Kjøp XGR nå!

Xgrow (XGR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Xgrow (XGR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.91K Total forsyning: $ 929.65M Sirkulerende forsyning: $ 754.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.99K All-time high: $ 0.00044927 All-Time Low: $ 0.0000268 Nåværende pris: $ 0

Xgrow (XGR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Xgrow (XGR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XGR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XGR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XGRs tokenomics, kan du utforske XGR tokenets livepris!

