Xgrow (XGR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.66% Prisendring (1D) -0.25% Prisendring (7D) -25.89% Prisendring (7D) -25.89%

Xgrow (XGR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XGR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XGR er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XGR endret seg med +0.66% i løpet av den siste timen, -0.25% over 24 timer og -25.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Xgrow (XGR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.41K$ 23.41K $ 23.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.84K$ 28.84K $ 28.84K Opplagsforsyning 754.65M 754.65M 754.65M Total forsyning 929,650,816.868801 929,650,816.868801 929,650,816.868801

Nåværende markedsverdi på Xgrow er $ 23.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XGR er 754.65M, med en total tilgang på 929650816.868801. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.84K.