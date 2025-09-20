xFUND (XFUND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 184.65 $ 184.65 $ 184.65 24 timer lav $ 197.18 $ 197.18 $ 197.18 24 timer høy 24 timer lav $ 184.65$ 184.65 $ 184.65 24 timer høy $ 197.18$ 197.18 $ 197.18 All Time High $ 10,139.65$ 10,139.65 $ 10,139.65 Laveste pris $ 41.71$ 41.71 $ 41.71 Prisendring (1H) +0.38% Prisendring (1D) -1.75% Prisendring (7D) -4.52% Prisendring (7D) -4.52%

xFUND (XFUND) sanntidsprisen er $192.49. I løpet av de siste 24 timene har XFUND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 184.65 og et toppnivå på $ 197.18, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XFUND er $ 10,139.65, mens den rekordlave prisen er $ 41.71.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XFUND endret seg med +0.38% i løpet av den siste timen, -1.75% over 24 timer og -4.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

xFUND (XFUND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Opplagsforsyning 9.97K 9.97K 9.97K Total forsyning 9,971.0 9,971.0 9,971.0

Nåværende markedsverdi på xFUND er $ 1.92M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XFUND er 9.97K, med en total tilgang på 9971.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.92M.