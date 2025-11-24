xFractal pris i dag

Sanntids xFractal (FRACTAL) pris i dag er --, med en 1.67% endring de siste 24 timene. Nåværende FRACTAL til USD konverteringssats er -- per FRACTAL.

xFractal rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 254,550, med en sirkulerende forsyning på 999.08M FRACTAL. I løpet av de siste 24 timene FRACTAL har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00201832, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har FRACTAL beveget seg -1.16% i løpet av den siste timen og -6.79% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

xFractal (FRACTAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 254.55K$ 254.55K $ 254.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 254.55K$ 254.55K $ 254.55K Opplagsforsyning 999.08M 999.08M 999.08M Total forsyning 999,075,863.988139 999,075,863.988139 999,075,863.988139

Nåværende markedsverdi på xFractal er $ 254.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FRACTAL er 999.08M, med en total tilgang på 999075863.988139. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 254.55K.