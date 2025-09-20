Xfinite Entertainment (XET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 31.99$ 31.99 $ 31.99 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.96% Prisendring (1D) -0.23% Prisendring (7D) -4.50% Prisendring (7D) -4.50%

Xfinite Entertainment (XET) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XET er $ 31.99, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XET endret seg med +0.96% i løpet av den siste timen, -0.23% over 24 timer og -4.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Xfinite Entertainment (XET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 300.64K$ 300.64K $ 300.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 516.12K$ 516.12K $ 516.12K Opplagsforsyning 2.33B 2.33B 2.33B Total forsyning 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Xfinite Entertainment er $ 300.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XET er 2.33B, med en total tilgang på 4000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 516.12K.