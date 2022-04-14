Xetra AI (XETRA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Xetra AI (XETRA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Xetra AI (XETRA) Informasjon XETRA AI: The AI-Powered Blockchain Development Platform XETRA AI empowers creators to transform ideas into profitable decentralized applications through advanced artificial intelligence. Our platform revolutionizes blockchain development by enabling anyone to create sophisticated dApps through natural language descriptions, while providing robust monetization opportunities through our integrated marketplace. Development Capabilities Intuitive natural language processing for app creation

Comprehensive application generation system

Multi-chain deployment architecture (ETH, SOL, Base)

Advanced AI-driven development tools

Automated testing and optimization Application Ecosystem Decentralized Finance (DeFi) Applications

Blockchain Games and Entertainment

Social Platforms and Communities

Analytics and Tracking Tools

Custom Business Solutions Monetization Framework Integrated marketplace for application distribution

Flexible pricing models for creators

Direct revenue from application usage

Built-in token-based reward system

Community-driven discovery system Offisiell nettside: https://www.xetra.io/ Teknisk dokument: https://docs.xetra.io/ Kjøp XETRA nå!

Xetra AI (XETRA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Xetra AI (XETRA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.74K $ 26.74K $ 26.74K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.74K $ 26.74K $ 26.74K All-time high: $ 0.092258 $ 0.092258 $ 0.092258 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00026735 $ 0.00026735 $ 0.00026735 Lær mer om Xetra AI (XETRA) pris

Xetra AI (XETRA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Xetra AI (XETRA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XETRA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XETRA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XETRAs tokenomics, kan du utforske XETRA tokenets livepris!

XETRA prisforutsigelse Vil du vite hvor XETRA kan være på vei? Vår XETRA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XETRA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!