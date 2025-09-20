Dagens Xetra AI livepris er 0.00029805 USD. Spor prisoppdateringer for XETRA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XETRA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Xetra AI livepris er 0.00029805 USD. Spor prisoppdateringer for XETRA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XETRA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Xetra AI Logo

Xetra AI Pris (XETRA)

Ikke oppført

1 XETRA til USD livepris:

$0.00029805
0.00%1D
USD
Xetra AI (XETRA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:07:13 (UTC+8)

Xetra AI (XETRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.092258
$ 0.00006205
--

--

0.00%

0.00%

Xetra AI (XETRA) sanntidsprisen er $0.00029805. I løpet av de siste 24 timene har XETRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XETRA er $ 0.092258, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006205.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XETRA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Xetra AI (XETRA) Markedsinformasjon

$ 29.81K
--
$ 29.81K
100.00M
100,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Xetra AI er $ 29.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XETRA er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.81K.

Xetra AI (XETRA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Xetra AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Xetra AI til USD ble $ +0.0000224167.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Xetra AI til USD ble $ +0.0000447018.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Xetra AI til USD ble $ +0.00014146548326594425.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000224167+7.52%
60 dager$ +0.0000447018+15.00%
90 dager$ +0.00014146548326594425+90.34%

Hva er Xetra AI (XETRA)

XETRA AI: The AI-Powered Blockchain Development Platform XETRA AI empowers creators to transform ideas into profitable decentralized applications through advanced artificial intelligence. Our platform revolutionizes blockchain development by enabling anyone to create sophisticated dApps through natural language descriptions, while providing robust monetization opportunities through our integrated marketplace. Development Capabilities - Intuitive natural language processing for app creation - Comprehensive application generation system - Multi-chain deployment architecture (ETH, SOL, Base) - Advanced AI-driven development tools - Automated testing and optimization Application Ecosystem - Decentralized Finance (DeFi) Applications - Blockchain Games and Entertainment - Social Platforms and Communities - Analytics and Tracking Tools - Custom Business Solutions Monetization Framework - Integrated marketplace for application distribution - Flexible pricing models for creators - Direct revenue from application usage - Built-in token-based reward system - Community-driven discovery system

Xetra AI (XETRA) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Xetra AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Xetra AI (XETRA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Xetra AI (XETRA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Xetra AI.

Sjekk Xetra AIprisprognosen nå!

XETRA til lokale valutaer

Xetra AI (XETRA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Xetra AI (XETRA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XETRA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Xetra AI (XETRA)

Hvor mye er Xetra AI (XETRA) verdt i dag?
Live XETRA prisen i USD er 0.00029805 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XETRA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XETRA til USD er $ 0.00029805. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Xetra AI?
Markedsverdien for XETRA er $ 29.81K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XETRA?
Den sirkulerende forsyningen av XETRA er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXETRA ?
XETRA oppnådde en ATH-pris på 0.092258 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XETRA?
XETRA så en ATL-pris på 0.00006205 USD.
Hva er handelsvolumet til XETRA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XETRA er -- USD.
Vil XETRA gå høyere i år?
XETRA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XETRA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.