Xetra AI (XETRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.092258 Laveste pris $ 0.00006205 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

Xetra AI (XETRA) sanntidsprisen er $0.00029805. I løpet av de siste 24 timene har XETRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XETRA er $ 0.092258, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006205.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XETRA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Xetra AI (XETRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.81K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.81K Opplagsforsyning 100.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Xetra AI er $ 29.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XETRA er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.81K.