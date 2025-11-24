XERO AI pris i dag

Sanntids XERO AI (XERAI) pris i dag er $ 0.0000899, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende XERAI til USD konverteringssats er $ 0.0000899 per XERAI.

XERO AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,990.28, med en sirkulerende forsyning på 100.00M XERAI. I løpet av de siste 24 timene XERAI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00095198, mens tidenes laveste notering var $ 0.00007729.

Kortsiktig har XERAI beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

XERO AI (XERAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

