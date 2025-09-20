Xensei (XSEI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03898872$ 0.03898872 $ 0.03898872 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -14.79% Prisendring (7D) -14.79%

Xensei (XSEI) sanntidsprisen er $0.00460123. I løpet av de siste 24 timene har XSEI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XSEI er $ 0.03898872, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XSEI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -14.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Xensei (XSEI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 92.03K$ 92.03K $ 92.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 92.03K$ 92.03K $ 92.03K Opplagsforsyning 20.00M 20.00M 20.00M Total forsyning 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Xensei er $ 92.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XSEI er 20.00M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 92.03K.