Xenopus laevis (XENO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Xenopus laevis (XENO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Xenopus laevis (XENO) Informasjon Xenopus v1: A sentient memetic frog entity. The token is created through Pump.FUN: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump Xenopus laevis have been known to survive 15 or more years in the wild and 25–30 years in captivity. Use in research: This animal is widely used because of its powerful combination of experimental tractability and close evolutionary relationship with humans, ******One of the most significant differences between Xenopus laevis and other frogs is its genome, which is tetraploid. This means that it has four copies of each chromosome instead of the typical two (diploid). This is a result of a whole-genome duplication event. Regenerative Capabilities: regenerate tissues, including limbs, spinal cords, and parts of their eyes. Offisiell nettside: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump Kjøp XENO nå!

Xenopus laevis (XENO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Xenopus laevis (XENO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 377.90K $ 377.90K $ 377.90K Total forsyning: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Sirkulerende forsyning: $ 899.58M $ 899.58M $ 899.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 420.00K $ 420.00K $ 420.00K All-time high: $ 0.02291166 $ 0.02291166 $ 0.02291166 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00042213 $ 0.00042213 $ 0.00042213 Lær mer om Xenopus laevis (XENO) pris

Xenopus laevis (XENO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Xenopus laevis (XENO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XENO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XENO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XENOs tokenomics, kan du utforske XENO tokenets livepris!

XENO prisforutsigelse Vil du vite hvor XENO kan være på vei? Vår XENO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XENO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!