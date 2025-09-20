Xenopus laevis (XENO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02291166$ 0.02291166 $ 0.02291166 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -9.05% Prisendring (7D) -13.96% Prisendring (7D) -13.96%

Xenopus laevis (XENO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XENO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XENO er $ 0.02291166, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XENO endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -9.05% over 24 timer og -13.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Xenopus laevis (XENO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 437.23K$ 437.23K $ 437.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 485.95K$ 485.95K $ 485.95K Opplagsforsyning 899.58M 899.58M 899.58M Total forsyning 999,820,683.825482 999,820,683.825482 999,820,683.825482

Nåværende markedsverdi på Xenopus laevis er $ 437.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XENO er 899.58M, med en total tilgang på 999820683.825482. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 485.95K.