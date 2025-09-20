Xeno (XENO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -1.72% Prisendring (7D) -1.11% Prisendring (7D) -1.11%

Xeno (XENO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XENO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XENO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XENO endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -1.72% over 24 timer og -1.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Xeno (XENO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 73.63K$ 73.63K $ 73.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 73.63K$ 73.63K $ 73.63K Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Xeno er $ 73.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XENO er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 73.63K.