XDEFI Pris (XDEFI)
--
-0.69%
-5.63%
-5.63%
XDEFI (XDEFI) sanntidsprisen er $0.00714773. I løpet av de siste 24 timene har XDEFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00714773 og et toppnivå på $ 0.00719771, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XDEFI er $ 2.37, mens den rekordlave prisen er $ 0.00153848.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XDEFI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.69% over 24 timer og -5.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på XDEFI er $ 929.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XDEFI er 130.07M, med en total tilgang på 240000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.72M.
I løpet av i dag er prisendringen på XDEFI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på XDEFI til USD ble $ -0.0003687478.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på XDEFI til USD ble $ -0.0023540333.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på XDEFI til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-0.69%
|30 dager
|$ -0.0003687478
|-5.15%
|60 dager
|$ -0.0023540333
|-32.93%
|90 dager
|$ 0
|--
In October 2024, the $XDEFI token migrated to the $CTRL token on a 1:1 basis. If you still hold any $XDEFI tokens you can migrate them to $CTRL on a 1:1 basis any time until September 2025 using the official migration tool which is available here: https://app.ctrl.xyz/migrate. Ctrl Wallet will cover the gas fees involved with your migration provided that you complete your migration by 31 December 2024. If you are interested in buying the token for Ctrl Wallet, please purchase $CTRL. Please note that any liquidity pools for the $XDEFI token are no longer supported by Ctrl Wallet and you can expect to experience high slippage. ------- XDEFI is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across 14 blockchains. Join more than 100,000 people who trust XDEFI Wallet! One wallet for all of Web3: Swap, send and store more than 10,000 assets on Ethereum, THORChain, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Bitcoin, Binance Chain, Binance Smart Chain, Doge, Litecoin, Luna2, Luna Classic and Bitcoin Cash. A single gallery for all your NFTs: A single, customisable gallery for your Ethereum, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Binance Chain and Luna2 NFTs. Permissionless swaps and bridging: Unlimited swaps for all THORChain assets, all within the wallet. XDEFI Wallet is non-custodial: We never have access to your funds. XDEFI Wallet never stores your seed phrase, your password or any private information. You are always in full control of your funds and data.
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
|09-16 14:49:00
|Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
