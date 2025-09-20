XDEFI (XDEFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00714773 24 timer lav $ 0.00719771 24 timer høy All Time High $ 2.37 Laveste pris $ 0.00153848 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.69% Prisendring (7D) -5.63%

XDEFI (XDEFI) sanntidsprisen er $0.00714773. I løpet av de siste 24 timene har XDEFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00714773 og et toppnivå på $ 0.00719771, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XDEFI er $ 2.37, mens den rekordlave prisen er $ 0.00153848.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XDEFI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.69% over 24 timer og -5.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XDEFI (XDEFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 929.70K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.72M Opplagsforsyning 130.07M Total forsyning 240,000,000.0

Nåværende markedsverdi på XDEFI er $ 929.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XDEFI er 130.07M, med en total tilgang på 240000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.72M.