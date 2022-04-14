xCREDI (XCREDI) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i xCREDI (XCREDI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

xCREDI (XCREDI) Informasjon

Credefi Finance bridges the worlds of decentralized finance and the real economy, connecting crypto investors with established businesses in need of funding. Our platform delivers secure and transparent lending opportunities, offering investors stable and predictable returns while empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) to thrive. With robust risk management and blockchain-powered innovation, Credefi is redefining traditional finance—bringing trust, efficiency, and tangible real-world impact to the Web3 lending ecosystem.

Offisiell nettside:
https://credefi.io
Teknisk dokument:
https://credefi.gitbook.io/credefi

xCREDI (XCREDI) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for xCREDI (XCREDI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 315.71K
Total forsyning:
$ 16.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 16.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 315.71K
All-time high:
$ 0.143297
All-Time Low:
$ 0.01628149
Nåværende pris:
$ 0.01973166
xCREDI (XCREDI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak xCREDI (XCREDI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet XCREDI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange XCREDI tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår XCREDIs tokenomics, kan du utforske XCREDI tokenets livepris!

XCREDI prisforutsigelse

Vil du vite hvor XCREDI kan være på vei? Vår XCREDI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.