xCREDI (XCREDI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i xCREDI (XCREDI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

xCREDI (XCREDI) Informasjon Credefi Finance bridges the worlds of decentralized finance and the real economy, connecting crypto investors with established businesses in need of funding. Our platform delivers secure and transparent lending opportunities, offering investors stable and predictable returns while empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) to thrive. With robust risk management and blockchain-powered innovation, Credefi is redefining traditional finance—bringing trust, efficiency, and tangible real-world impact to the Web3 lending ecosystem. Offisiell nettside: https://credefi.io Teknisk dokument: https://credefi.gitbook.io/credefi Kjøp XCREDI nå!

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for xCREDI (XCREDI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 315.71K Total forsyning: $ 16.00M Sirkulerende forsyning: $ 16.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 315.71K All-time high: $ 0.143297 All-Time Low: $ 0.01628149 Nåværende pris: $ 0.01973166 Lær mer om xCREDI (XCREDI) pris

xCREDI (XCREDI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak xCREDI (XCREDI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XCREDI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XCREDI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XCREDIs tokenomics, kan du utforske XCREDI tokenets livepris!

XCREDI prisforutsigelse Vil du vite hvor XCREDI kan være på vei? Vår XCREDI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XCREDI tokenets prisforutsigelse nå!

