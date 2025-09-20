xCREDI (XCREDI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.143297$ 0.143297 $ 0.143297 Laveste pris $ 0.01628149$ 0.01628149 $ 0.01628149 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.32% Prisendring (7D) -0.32%

xCREDI (XCREDI) sanntidsprisen er $0.02088397. I løpet av de siste 24 timene har XCREDI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XCREDI er $ 0.143297, mens den rekordlave prisen er $ 0.01628149.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XCREDI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

xCREDI (XCREDI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 334.14K$ 334.14K $ 334.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 334.14K$ 334.14K $ 334.14K Opplagsforsyning 16.00M 16.00M 16.00M Total forsyning 16,000,000.0 16,000,000.0 16,000,000.0

Nåværende markedsverdi på xCREDI er $ 334.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XCREDI er 16.00M, med en total tilgang på 16000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 334.14K.