In 2013 the XAYA team introduced the world to true blockchain gaming with the Huntercoin experiment. Since then, they have pushed blockchain technologies ahead with several unique innovations. Through several years of R&D, the team proudly presents this new platform where games can run serverless and unstoppable on the blockchain with countless thousands of games and millions of players. Offisiell nettside: https://xaya.io Teknisk dokument: https://xaya.io/downloads/XAYA_White_Paper.pdf

XAYA (WCHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XAYA (WCHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Total forsyning: $ 77.30M $ 77.30M $ 77.30M Sirkulerende forsyning: $ 57.61M $ 57.61M $ 57.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M All-time high: $ 0.766229 $ 0.766229 $ 0.766229 All-Time Low: $ 0.00152533 $ 0.00152533 $ 0.00152533 Nåværende pris: $ 0.03301789 $ 0.03301789 $ 0.03301789 Lær mer om XAYA (WCHI) pris

XAYA (WCHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XAYA (WCHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WCHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WCHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WCHIs tokenomics, kan du utforske WCHI tokenets livepris!

WCHI prisforutsigelse Vil du vite hvor WCHI kan være på vei? Vår WCHI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WCHI tokenets prisforutsigelse nå!

