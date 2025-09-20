XAYA (WCHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03529389 24 timer lav $ 0.03657748 24 timer høy All Time High $ 0.766229 Laveste pris $ 0.00152533 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -2.26% Prisendring (7D) -1.31%

XAYA (WCHI) sanntidsprisen er $0.03562752. I løpet av de siste 24 timene har WCHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03529389 og et toppnivå på $ 0.03657748, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WCHI er $ 0.766229, mens den rekordlave prisen er $ 0.00152533.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WCHI endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -2.26% over 24 timer og -1.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XAYA (WCHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.05M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.75M Opplagsforsyning 57.61M Total forsyning 77,303,932.0

Nåværende markedsverdi på XAYA er $ 2.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WCHI er 57.61M, med en total tilgang på 77303932.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.75M.