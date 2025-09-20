Dagens XAYA livepris er 0.03562752 USD. Spor prisoppdateringer for WCHI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WCHI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens XAYA livepris er 0.03562752 USD. Spor prisoppdateringer for WCHI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WCHI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

XAYA Pris (WCHI)

1 WCHI til USD livepris:

$0.03562859
$0.03562859
-2.20%1D
XAYA (WCHI) Live prisdiagram
XAYA (WCHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03529389
$ 0.03529389
24 timer lav
$ 0.03657748
$ 0.03657748
24 timer høy

$ 0.03529389
$ 0.03529389

$ 0.03657748
$ 0.03657748

$ 0.766229
$ 0.766229

$ 0.00152533
$ 0.00152533

+0.11%

-2.26%

-1.31%

-1.31%

XAYA (WCHI) sanntidsprisen er $0.03562752. I løpet av de siste 24 timene har WCHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03529389 og et toppnivå på $ 0.03657748, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WCHI er $ 0.766229, mens den rekordlave prisen er $ 0.00152533.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WCHI endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -2.26% over 24 timer og -1.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XAYA (WCHI) Markedsinformasjon

$ 2.05M
$ 2.05M

--
--

$ 2.75M
$ 2.75M

57.61M
57.61M

77,303,932.0
77,303,932.0

Nåværende markedsverdi på XAYA er $ 2.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WCHI er 57.61M, med en total tilgang på 77303932.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.75M.

XAYA (WCHI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på XAYA til USD ble $ -0.00082387412657189.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på XAYA til USD ble $ -0.0000046387.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på XAYA til USD ble $ -0.0028532014.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på XAYA til USD ble $ +0.00348801928664273.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00082387412657189-2.26%
30 dager$ -0.0000046387-0.01%
60 dager$ -0.0028532014-8.00%
90 dager$ +0.00348801928664273+10.85%

Hva er XAYA (WCHI)

In 2013 the XAYA team introduced the world to true blockchain gaming with the Huntercoin experiment. Since then, they have pushed blockchain technologies ahead with several unique innovations. Through several years of R&D, the team proudly presents this new platform where games can run serverless and unstoppable on the blockchain with countless thousands of games and millions of players.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

XAYA (WCHI) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

XAYA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XAYA (WCHI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XAYA (WCHI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XAYA.

Sjekk XAYAprisprognosen nå!

WCHI til lokale valutaer

XAYA (WCHI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XAYA (WCHI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WCHI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om XAYA (WCHI)

Hvor mye er XAYA (WCHI) verdt i dag?
Live WCHI prisen i USD er 0.03562752 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WCHI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WCHI til USD er $ 0.03562752. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XAYA?
Markedsverdien for WCHI er $ 2.05M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WCHI?
Den sirkulerende forsyningen av WCHI er 57.61M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWCHI ?
WCHI oppnådde en ATH-pris på 0.766229 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WCHI?
WCHI så en ATL-pris på 0.00152533 USD.
Hva er handelsvolumet til WCHI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WCHI er -- USD.
Vil WCHI gå høyere i år?
WCHI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WCHI prisprognosen for en mer grundig analyse.
