XAVI by Virtuals (XAVI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XAVI by Virtuals (XAVI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

XAVI by Virtuals (XAVI) Informasjon XAVI is an AI Agent specifically designed for crypto enthusiasts and speculators, powered by Ringfence, launched on Virtuals and accelerated by Agentstarter. By leveraging natural language processing and data aggregation from relevant news and social media sites, XAVI transforms fragmented data into actionable insights. It enables users to track trends, analyze interactions, and generate profile summaries that visualize key social dynamics, all through an intuitive web application. Offisiell nettside: https://www.agentxavi.ai Teknisk dokument: https://docs.agentxavi.ai

XAVI by Virtuals (XAVI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XAVI by Virtuals (XAVI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 123.86K $ 123.86K $ 123.86K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 123.86K $ 123.86K $ 123.86K All-time high: $ 0.00752607 $ 0.00752607 $ 0.00752607 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00012386 $ 0.00012386 $ 0.00012386 Lær mer om XAVI by Virtuals (XAVI) pris

XAVI by Virtuals (XAVI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XAVI by Virtuals (XAVI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XAVI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XAVI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XAVIs tokenomics, kan du utforske XAVI tokenets livepris!

XAVI prisforutsigelse Vil du vite hvor XAVI kan være på vei? Vår XAVI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

