Xandeum (XAND) Informasjon Xandeum is building a scalable, decentralized storage layer for the Solana blockchain. It aims to solve the "blockchain storage trilemma" by providing a solution that is: Scalable: Able to store massive amounts of data (exabytes+) to support data-intensive applications. Smart Contract Native: Seamlessly integrated with Solana's smart contract platform, enabling efficient data interaction for dApps. Random Access: Allows for quick and cost-effective retrieval of specific data within a dataset. Xandeum's liquid staking pool allows SOL holders to earn rewards from both staking and storage fees. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers. XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform. Offisiell nettside: https://www.xandeum.network/ Teknisk dokument: https://docs.xandeum.network/

Xandeum (XAND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Xandeum (XAND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.51M $ 5.51M $ 5.51M Total forsyning: $ 4.01B $ 4.01B $ 4.01B Sirkulerende forsyning: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.49M $ 16.49M $ 16.49M All-time high: $ 0.01842785 $ 0.01842785 $ 0.01842785 All-Time Low: $ 0.0022804 $ 0.0022804 $ 0.0022804 Nåværende pris: $ 0.00410637 $ 0.00410637 $ 0.00410637

Xandeum (XAND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Xandeum (XAND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XAND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XAND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

XAND prisforutsigelse Vil du vite hvor XAND kan være på vei? Vår XAND prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

