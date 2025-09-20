Xandeum (XAND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00430391 $ 0.00430391 $ 0.00430391 24 timer lav $ 0.00458348 $ 0.00458348 $ 0.00458348 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00430391$ 0.00430391 $ 0.00430391 24 timer høy $ 0.00458348$ 0.00458348 $ 0.00458348 All Time High $ 0.01842785$ 0.01842785 $ 0.01842785 Laveste pris $ 0.0022804$ 0.0022804 $ 0.0022804 Prisendring (1H) +1.18% Prisendring (1D) -2.08% Prisendring (7D) -3.83% Prisendring (7D) -3.83%

Xandeum (XAND) sanntidsprisen er $0.00448183. I løpet av de siste 24 timene har XAND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00430391 og et toppnivå på $ 0.00458348, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XAND er $ 0.01842785, mens den rekordlave prisen er $ 0.0022804.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XAND endret seg med +1.18% i løpet av den siste timen, -2.08% over 24 timer og -3.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Xandeum (XAND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.02M$ 6.02M $ 6.02M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.99M$ 17.99M $ 17.99M Opplagsforsyning 1.34B 1.34B 1.34B Total forsyning 4,014,995,533.987972 4,014,995,533.987972 4,014,995,533.987972

Nåværende markedsverdi på Xandeum er $ 6.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XAND er 1.34B, med en total tilgang på 4014995533.987972. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.99M.