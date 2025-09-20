Dagens Xandeum livepris er 0.00448183 USD. Spor prisoppdateringer for XAND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XAND pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Xandeum livepris er 0.00448183 USD. Spor prisoppdateringer for XAND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XAND pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Xandeum Logo

Xandeum Pris (XAND)

Ikke oppført

1 XAND til USD livepris:

$0.00448183
$0.00448183
-2.00%1D
USD
Xandeum (XAND) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:06:24 (UTC+8)

Xandeum (XAND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+1.18%

-2.08%

-3.83%

-3.83%

Xandeum (XAND) sanntidsprisen er $0.00448183. I løpet av de siste 24 timene har XAND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00430391 og et toppnivå på $ 0.00458348, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XAND er $ 0.01842785, mens den rekordlave prisen er $ 0.0022804.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XAND endret seg med +1.18% i løpet av den siste timen, -2.08% over 24 timer og -3.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Xandeum (XAND) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Xandeum er $ 6.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XAND er 1.34B, med en total tilgang på 4014995533.987972. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.99M.

Xandeum (XAND) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Xandeum til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Xandeum til USD ble $ -0.0005594027.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Xandeum til USD ble $ -0.0012504623.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Xandeum til USD ble $ -0.000383270645448974.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.08%
30 dager$ -0.0005594027-12.48%
60 dager$ -0.0012504623-27.90%
90 dager$ -0.000383270645448974-7.87%

Hva er Xandeum (XAND)

Xandeum is building a scalable, decentralized storage layer for the Solana blockchain. It aims to solve the "blockchain storage trilemma" by providing a solution that is: Scalable: Able to store massive amounts of data (exabytes+) to support data-intensive applications. Smart Contract Native: Seamlessly integrated with Solana's smart contract platform, enabling efficient data interaction for dApps.   Random Access: Allows for quick and cost-effective retrieval of specific data within a dataset. Xandeum's liquid staking pool allows SOL holders to earn rewards from both staking and storage fees. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers. XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform.

Xandeum (XAND) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Xandeum Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Xandeum (XAND) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Xandeum (XAND) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Xandeum.

Sjekk Xandeumprisprognosen nå!

XAND til lokale valutaer

Xandeum (XAND) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Xandeum (XAND) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XAND tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Xandeum (XAND)

Hvor mye er Xandeum (XAND) verdt i dag?
Live XAND prisen i USD er 0.00448183 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XAND-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XAND til USD er $ 0.00448183. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Xandeum?
Markedsverdien for XAND er $ 6.02M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XAND?
Den sirkulerende forsyningen av XAND er 1.34B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXAND ?
XAND oppnådde en ATH-pris på 0.01842785 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XAND?
XAND så en ATL-pris på 0.0022804 USD.
Hva er handelsvolumet til XAND?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XAND er -- USD.
Vil XAND gå høyere i år?
XAND kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XAND prisprognosen for en mer grundig analyse.
