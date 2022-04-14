XANA (XETA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XANA (XETA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XANA (XETA) Informasjon XANA is a leading global AI-driven Layer-1 infrastructure for the metaverse, empowering billions to engage in a seamless Web3.0 cross-reality economy. Trusted by over 100 major institutions, local governments, global brands, and top IPs. Offisiell nettside: https://xana.net/

XANA (XETA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XANA (XETA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Total forsyning: $ 4.93B $ 4.93B $ 4.93B Sirkulerende forsyning: $ 4.93B $ 4.93B $ 4.93B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M All-time high: $ 0.153902 $ 0.153902 $ 0.153902 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00028235 $ 0.00028235 $ 0.00028235 Lær mer om XANA (XETA) pris

XANA (XETA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XANA (XETA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XETA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XETA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XETAs tokenomics, kan du utforske XETA tokenets livepris!

XETA prisforutsigelse Vil du vite hvor XETA kan være på vei? Vår XETA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XETA tokenets prisforutsigelse nå!

